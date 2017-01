Horóscopo chino 2017: Todas las predicciones para cada signo  [VIDEO]

El sábado 28 de enero empieza el Año Nuevo chino de 2017 y finaliza el 11 de febrero. Este es el año es el del Gallo. Los Años del Gallo son beneficiosos para los policías y puestos militares



Para el gallo será un buen año para el amor si está soltero (a), pero las relaciones estables y duraderas podrían ser puesta a prueba por razones fuera del control de los enamorados: un movimiento profesional o familiar a otro estado o país.



Gallo si estás esperando un bebé podría nacer con un temperamento menos irritable. A pesar de la tensión y el desequilibrio que dominarán en el horóscopo chino 2017, este año es paradójicamente propicio para bodas.



Estas son las predicciones por cada signo en el Horoscopo chino 2017. Para la rata, (1948,1960, 1972, 1984, 1996, 2008) la melancolía. Se producirán varios conflictos en el área afectiva y eso lo sumirá en la tristeza. Sin embargo, el sol siempre sale y tendrán posibilidades de contraer matrimonio. Durante este año tu prioridad será sentirte amado y amar.



Búfalo o Buey (1949,1961,1973,1985,1997, 2009) se verá beneficiado porque después de pasar varios años difíciles podrá al fin ver los frutos de su esfuerzo. Pero tendrá que mantenerlo en reserva porque será blanco de envidias.



En el amor debes dejar de lado tu egoísmo porque eso no te permitirá entregarte con pasión. Es un reto, pero un reto que vale la pena si quieres vivir una relación honesta.



El Tigre (1950,1962,1974,1986,1998, 2010) este año tendrá varias sacudidas,pero serán más fáciles de superar. Sin embargo, este año no será uno bueno para tener otros amigos tigres debido a la competencia.



El amor será una prueba constante de confianza y tolerancia para los tigres. Tienes que aprender a escuchar las necesidades de tu pareja y poner atención también a las tuyas.



Conejo o Liebre (1951,1963,1975,1987,1999, 2011), este año para los conejos será de muchas bendiciones. Se pide que rechacen hacer empresas a largo plazo porque tu entorno estará lleno de gente inclinada a traicionarte.



Tienes que bajar tus niveles de estrés y ansiedad y pensar bien en lo que tú quieres para tu vida. Si quieres que este año te vaya bien en el amor tendrás que aprender a hablar, expresar tus emociones y sincerarte.



El Dragón (1952,1964,1976,1988, 2000, 2012) deberá ocuparse de corregir rápidamente los errores, sobretodo a nivel de negocios. Para sacar adelante proyectos necesitarás apoyo de personas influyentes.



Este año para el Dragón, el amor y lo profesional será difícil, pero si actúas con honestidad podrás solucionarlo prontamente. A ponerle ganas.



Para la Serpiente (1953,1965,1977,1989, 2001, 2013) este año su problema será el idealismo, lo que hará que piedra sentido de la realidad. Pero igual el año del gallo le dará ciertas alegrías.



En el amor no habrán muchas oportunidades pero sí se recomienda no idealizar a nadie, ni esperar más de ellos para evitar desilusiones.



Al Caballo (1954,1966,1978,1990, 2002, 2014) las contradicciones lo perseguirán. Además, deberá controlar su ira y sus impulsos porque eso le generará conflictos en la vida y en lo profesional. Cuida tu actitud sobre todo en el trabajo.



En el amor, querido caballo deja la terquedad porque eso pondrá en riesgo tu estabilidad emocional. No siempre tendrás la razón en todo.



Para la Cabra (1955,1967,1979,1991, 2003, 2015) será un año de fracasos pero no deberán desanimarse. Además, mejorará su imagen por un aumento en sus ingresos. Tienes que dejar la inseguridad y sentirte segura (o) de tus capacidades.



Para el amor, la cabra deberá mostrar su ternura. Expresar sus emociones, cuidado con dejar tu vida de lado por tu pareja. Sé sincera (o) contigo.



El Mono (1944,1956,1968,1980,1992, 2004, 2016) deberá tener cuidado con su excesivo optimismo, sobretodo ante lo profesional. Tendrá que aprovechar sus habilidades como comunicador para salir de los obstáculos.



El amor para El Mono será muy intenso este año y tomará nuevas decisiones. Aparece un triangulo amoroso y se recomienda evitar ser oportunista con la pareja.



Los Perros (1946,1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) tendrán muchas disputas y conflictos con sus cercanos. Este 2017 la independencia será importante para ti y se te limita explotarás de ira.



Si estás con pareja será lo mejor de tu vida este año y deberás demostrarle cuanto vale para ti. Aprende a escuchar al otro para que el sentimiento fluya.



Jabalí o cerdo (1947,1959,1971,1983,1995, 2007, 2019) será un buen año para este signo, el Gallo te dejará muchas bendiciones en temas legales y contrataciones.



Este año para el cerdo en el amor tendrá que ser de apertura con énfasis en compartir sus emociones y mostrar su mundo interior. Tienes que recuperar la confianza perdida por experiencias anteriores.