Horror en la India. Agentes de la policía local no podían salir de su asombro al ver a un perro guardián de raza rottweiler sentado a lado del cuerpo sin vida del cuidador de la granja en la que vivía, al que minutos antes había matado y empezado a devorar su cadáver.



El hecho ocurrió cuando el cuidador de una granja, identificado como Mani Ram, desataba al rottweiler de nombre ‘Tigre’ al inicio de su jornada laboral cuando el animal se le fue encima, informó Daily Mail.



El violento animal encajó sus mandíbulas alrededor de la garganta de la víctima y “lo estranguló hasta la muerte” antes que pudieran alejar al can, señalaron varios testigos del sangriento hecho registrado en una granja de la localidad de Panipat, en la India.



Pero el perro no paró ahí ya que empezó a “devorar el rostro y parte de la carne de las manos y pecho” del cadáver de Mani Ram “por más de una hora”, ladrando a todo aquel que se intentara acercárseles.



Un video muestra cómo los policías que arribaron a la escena observan con horror la violenta escena y temerosos de acercarse al animal antes que los habitantes de esta localidad de la India armados con palos y piedras logran que el perro se aleje.



Pese a que los policías lograron retirar el cuerpo de la víctima, les tomó cuatro horas atrapar al perro –cuyo dueño estaba al tanto de su violento comportamiento y pensaba entregarlo a las autoridades– para ponerlo bajo custodia.



