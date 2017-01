El impactante video de presos amotinados asando carne humana [VIDEO y FOTOS]

En las imágenes del video filtrado a la prensa se ve un grupo de reos en el techo de la cárcel de Alcaçuz gritando de manera desafiante. Ellos pertenecen al cártel narco Sindicato do Crime y sostienen un palo con carne incrustrada, la carne sería de sus rivales Primer Comando de la Capital. Eso afirman los miembros del primer cartel.



El video que está dando la vuelta al mundo causa repulsión porque los presos afirman que asan carne humana. Además, se muestran orgullosos de asesinar a sus contrincantes y comerse su carne.



Como se recuerda, los presos de Alcaçuz, en el estado brasileño de Río Grande do Norte, llevan 11 días amotinados y las autoridades del centro penitenciario no logran retomar el control.



Presos amotinados asan carne humana. Infobae Presos amotinados asan carne humana. Infobae

El motín comenzó hace 11 días con el asesinato de 26 personas, la mayoría miembros de la facción Sindicato do Crime de Río Grande do Norte (SDC), por orden del Primer Comando de la Capital (PCC).



A pesar de los intentos de la policía por controlar el motín, los grupos en discordia volvieron ocupar libremente las áreas comunes del complejo penitenciario.



La guerra por el control del tráfico de cocaína entre reos del Primer Comando de la Capital (PCC) y sus rivales, empezando por el Comando Vermelho y sus aliados como el Sindicato do Crime, dejó ya cerca de 140 muertos desde inicios de año, muchos de ellos decapitados.