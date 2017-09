La insólita portada de un diario de Ecuador tras la derrota ante Perú  

No todos disfrutaron el resultado del Perú vs. Ecuador. La prensa ecuatoriana fue muy dura con su selección y no le perdonó que haya perdido ante la Blanquirroja, así lo demuestra la portada de este diario.

El periódico 'Late', de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, tuvo quizá la portada más irónica de la jornada en relación a la derrota de su selección ante los dirigidos por Ricardo Gareca.

"No todo está perdido...falta perder con Chile y Argentina", fue el titular que utilizó dicho medio para burlarse del desempeño de la selección de Ecuador.

Con su triunfo 2-1, Perú rompió con la maldición de no ganarle a Ecuador en su cancha. La victoria hizo que trepemos hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

La contraparte de lo sucedido se registró en Perú. Las portadas de todos los diarios reflejaron la hazaña que consiguieron los muchachos de la Blanquirroja el pasado martes.