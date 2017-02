Instagram: Pesaban 350 kilos entre los dos y decidieron ponerse a dieta. Mira los insólitos resultados [VIDEO y FOTOS]

La vida moderna. Llevar una vida con una diera saludable es muy complicado en estos tiempos. En la actualidad, cada persona come lo que está más a la mano y no siempre será lo más saludable en el mundo.



La mala alimentación casi siempre termina en acumular peso. Lexi y Danny Reed comían más 8 mil calorías diarias en los dos. La joven pareja salía a comer y pasaban por el restaurante de buffet donde se comía 3 a 4 platos por noche.



Lexi, de 25 años, llegó a pesar 217 kilos y su pareja, Danny (28) pesaba 127 kilos. La pareja sabía muy bien que no podía seguir con su ritmo de vida y alimentación. Fue en año nuevo que la pareja decidió romper con la costumbre y bajar de peso.



Ambos decidieron comenzar su reto y documentaron todos los hechos en su cuenta de Instagram.



"Siempre estaba aterrorizada de romper muebles al comer fuera, la gente nos miraba y realmente no es una sorpresa cuando sabemos que los dos parecíamos una gran roca pesada", manifestó Lexi a un medio local.



"Nunca comimos verduras y nunca tratamos de estar sanos, todo lo que comíamos era frituras o de un restaurante de comida rápida. Estábamos comiendo fácilmente 4.000 calorías al día cada uno, no sabíamos dónde parar”, cuenta la joven esposa que se recupera su peso adecuado poco a poco.



“Empecé una página de Instagram para documentar nuestro viaje y la gente ha sido tan solidaria, realmente me ayudó a mantenerme enfocada”, cuenta la esposa.



La pareja también tiene un comunicado para todo el mundo y es el siguiente: "Queremos animar a la gente para que sepa que es posible cambiar su vida con dieta y ejercicio". La joven pareja solo desea que millones de personas puedan mejorar su salud para toda su vida. Es por esta razón que decidieron abrir una cuenta en Instagram para poder inspirar a más personas.