Estado Islámico: Joven narra su calvario al ser convertida en esclava sexual por el ISIS [VIDEO y FOTOS]

La historia de Ekhlas ya es conocida en todo el mundo. Y es que esta joven mujer contó a la BBC el terrible calvario que tuvo que pasar cuando los terroristas del Estado Islámico la capturaron y convirtieron es esclava sexual.

‘Mi vida era bonita, pero solo dos horas la cambiaron completamente. Vinieron con su bandera negra. Mataron a nuestros hombres y violaron a nuestras niñas’, narró conmovida al programa de Victoria Derbyshire de la BBC.

Ekhlas tenía apenas 14 años cuando fue secuestrada en el 2014. Su aldea de Iraq fue atacada por el Estado Islámico y aunque tanto ella como su familia intentaron escapar, no lo lograron y cayeron en las manos del grupo terrorista más temido del mundo.

‘Mataron a mi padre frente a nuestros ojos. Vi su sangre en sus manos. Vi a un hombre de unos 40 años sobre una niña de unos 10. La niña gritaba’, relató ante la mirada perpleja de su audiencia.

Sin embargo, lo peor le vendría después y es que fue destinada para ser la esclava sexual de uno de los militantes del Estado Islámico. ‘Él me escogió de entre 150 niñas. Era tan feo, como una bestia con pelo largo. Olía tan mal… tenía tanto miedo que no podía ni mirarlo. Me violó todos los días durante seis meses. Traté de suicidarme’, contó la joven que ahora quiere ser abogada.

La pesadilla por fin terminó cuando su victimario se fue a combatir. Ese momento fue aprovechado por Ekhlas para escapar y finalmente fue conducida hacia un campo de refugiados. Más tarde, una abogada la llevó a Alemania donde ha empezado una nueva vida con maravillosos planes para el futuro.

