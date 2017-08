Italia: Secuestran, drogan y subastan a modelo británica para luego liberarla por esta razón [VIDEO y FOTOS]

Una red clandestina de trata de personas conocida como ‘La Muerte Negra’ secuestró a una joven modelo británica en Italia para luego venderla al mejor postor por internet. Sin embargo, tras subastarla por más de 350 mil dólares, sus captores decidieron soltarla por una insólita razón.

Todo empezó cuando la mujer de 20 años, cuya identidad no ha sido revelada por seguridad, fue contratada para una sesión de fotos en Milán que resultó ser falsa. Una vez allí, el polaco Lukasz Herba la retuvo por una semana luego de sedarla con ketamina.

Su objetivo era venderla como esclava sexual, aunque pronto la organización criminal se dio cuenta que su secuestro había sido ‘un error’ por una circunstancia especial. Y es que según una carta que le enviaron a la víctima para explicar por qué fue liberada, la soltaron porque tenía un hijo menor y tales secuestros estaban prohibidos en su grupo ilegal. Sin embargo, tuvieron varias exigencias para dejarla vivir tranquila.

Lukasz Pawel Herba, quien organizó el secuestro de la joven. Lukasz Pawel Herba, quien organizó el secuestro de la joven. Lukasz Pawel Herba, quien organizó el secuestro de la joven.

Herba fue detenido por la policía mientras acompañaba a su víctima al consulado británico el pasado 17 de julio. En ese momento, el criminal confesó su delito y fue inculpado por secuestro por la fiscalía de Milán que lo acusa de haber drogado y raptado a la modelo para venderla como esclava sexual. Él y un cómplice más desnudaron, fotografiaron y amarraron a la joven para luego trasladarla en la maletera de un auto desde Milán hasta una casa de campo ubicada en Piamonte.

Así ofertaban a la joven modelo en Internet. Así ofertaban a la joven modelo en Internet. Así ofertaban a la joven modelo en Internet.

Lee aquí la carta completa de los captores de la modelo donde explican por qué la liberaron:

Estás siendo liberada como una gran generosidad de La Muerte Negra. Tu liberación, sin embargo, viene con una advertencia y debes leer esta carta atentamente.



Estás al tanto de tu valor en el mercado de esclavitud humana y debes tomar nota que esto no es personal, es negocio. Por tu liberación hemos considerado un número de factores.



Un error fue hecho al capturarte, considerando que eres una madre joven que no debería ser atraída hacia el secuestro. El segundo factor importante es que fuiste protegida por un hombre muy respetado que hizo una defensa clara y sólida en tu caso.



Será, tras tu llegada a tu país, cesar cualquier investigación relacionada a tu secuestro. También aceptarás revelar una determinada información a los medios y esperaremos evidencia de ello en el corto plazo.



Tú y tu familia no hablarán mal de ninguna manera de nosotros, ni sin respeto. Has sido trata con justicia, con respeto y esperamos escuchar lo mismo de regreso. Puedes revelar cualquier información que hayas escuchado, ya que nunca revelaríamos datos que afecten a nuestras actividades. No toleraremos mentiras sobre lo que pasó.



También has aceptado pagar USD 50 mil por costos de liberación. Esperamos que se abone en Bitcoins en un mes. Cualquier desobediencia resultará en tu eliminación.



TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.