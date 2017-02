José Mujica: Crean figura de acción de Volkswagen de Expresidente de Uruguay [VIDEO y FOTOS]

Los coleccionables adquieren un nuevo valor monetario y sentimental si son firmados. Este es un caso más que curioso para un coleccionista y admirador de José Mujica, expresidente de Uruguay.



Una historia que es una perla para mi .

Hace un tiempito , a modo de homenaje ; con bastante humor y utilizando un " cochecito" que mucho no se parecía al original , hice mi foto de los cinco minutos de famosos. Una amigazo que admira mucho a " Pepe Mujica " lo elogió y me pidió que lo ayudara con uno , me pareció mejor que se llevara el original . El cumplió su deseo de conocerlo y le firmó dicho autito . Esto es solo anecdótico para mostrarlo tal cual vive hoy . Tal cual sus dichos y su manera de ser. Sin mas palabras . ¡Grande Pepe!".



Todo indica que el usuario de Facebook es coleccionista de autos a escala y contó la anécdota es un grupo de aficionados. En imágenes se puede ver que el expresidente, José Mujica, sigue viviendo austeramente.... ¡Qué diferencia con los de nuestro país!



En la fotografías de Facebook se puede ver que José Mujica atiende al fanático amablemente y le firma, con mucho gusto, el auto a escala de su famoso Volkswagen.