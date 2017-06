El incendio en Londres continúa sorprendiendo y ahora por las historias de las personas que fallecieron. Entre las víctimas figuran los nombres de Gloria Trevisan y su novio, Marco Gottardi. Ambos jóvenes se encontraban en el edificio de 27 pisos Torre Grenfell.

Gloria Trevisan de 26 años y Marco Gottardi de 27 eran dos arquitectos que llegaron a Londres hace tres meses y se encontraban en la Torre Grenfell el día miércoles. Aunque les faltaba mucho por vivir, al ver que no tenían cómo salir del edificio, aceptaron su muerte. Entonces, solo se les ocurrió llamar a las personas que tanto los habían amado, sus padres, para despedirse.

La arquitecta de 26 años, Gloria Trevisan, llamó a su mamá desde el incendio en Londres. “Mamá, me estoy muriendo”, dijo en un inicio consciente de lo estaba pasando y después, no quedó nada más que agradecerle. “Gracias por todo lo que has hecho por mí”, fueron las últimas palabras de la joven.

Este triste y reflexivo hecho ha sido contado por la abogada de la familia Cristina Sandrin. Ella se ha encargado de escuchar las grabaciones de las llamadas telefónicas.



