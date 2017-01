Juan Gabriel: prueba de ADN revela que Joao Gabriel sí es su hijo [VIDEO]

Joao Gabriel reveló en el programa de TV "Primer Inpacto" que era hijo del fallecido cantante Juan Gabriel. La revelación se produjo en octubre cuando el joven de 23 años se acercó al programa y prometió hacerse una prueba de ADN.



El joven logró hacerse la prueba y ayer se confirmó que es hijo legítimo de Juan Gabriel. "El ADN del presunto pariente de Juan Gabriel fue comparado con el hijo examinado, Joao Gabriel Alberto Aguilera. Basándose en los resultados de los análisis obtenidos del ADN la probabilidad de parentesco es del 99.95%", reveló el conductor de "Primer impacto.



"Nunca se me ah se me ha pasado por la mente que la prueba de ADN pueda salir negativa. Yo viví con mi papá y tengo todos mis recuerdos. Sé quién es mi padre, es Juan Gabriel", explicó un conmovido joven al conductor del programa Primer Impacto. El video se encuentra en YouTube.



Tras conocerse los resultados, Iván Aguilera, el hijo y heredero de Juan Gabriel conocido hasta el momento, invitó al Joao Gabriel a pasar el día de Acción de Gracias con el resto de la familia.



Sin embargo, Joao Gabriel afirma que no podría aceptar la invitación de conocerlo porque no cree que sea “de corazón”. Esta revelación ha paralizado a los seguidores de Juan Gabriel en YouTube.