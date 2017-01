Calendario de desnudos de Kylie Jenner tiene este error muy embarazoso [VIDEO]

Kylie Jenner fue nombrada una de las adolescentes más influyentes de 2016, pero este año no está teniendo un buen comienzo. El problema se encuentra en el calendario donde aparece desnuda. Un error fue descubierto por algunos fans de la cotizada modelo.



El error se encuentra en la fecha de su cumpleaños, marcado el 20 de agosto en el calendario. Todo fanático de Kylie Jenner sabe que su cumpleaños es el 10 no el 20, pero cómo pudo suceder este error en el propio calendario de la modelo.



De acuerdo con TMZ , el error de impresión se produce en toda la primera edición. Kylie Jenner todavía no se ha manifestado, pero quienes se divierten son los usuarios de redes sociales, quienes no paran de burlarse de la modelo.



No es la primera vez que Kylie Inc. ha sido objeto de críticas por su control de calidad en sus productos. Kosmetics marca de Kylie Jenner recibió quejas de los clientes cuando recibieron lápiz de labios defectuosos.



new year who dis Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 10:11 PST