¿Cómo está el ladrón al que le tatuaron la frente de castigo? Veamos [VIDEO y FOTOS]

Los videos virales de YouTube siempre están a la orden del día y siempre conmueven a todo el mundo. El video viral donde un joven es tatuado en la frente levantó el debate en todo el mundo. Los hombre amarraron al menor de edad y le tatuaron en la frente "soy un ladrón y un tonto".



El se hizo famoso en YouTube y levantó la crítica de millones de personas hacia los agresores. Los "tatuadores" fueron identificados como Maycon Wesley Carvalo dos Reis (27) y Ronildo Moreira de Araujo (29 años).



El caso del joven también tocó el corazón de la agrupación llamada Afro Guerrilha quienes hicieron una campaña en Internet y lograron recaudar más de 5,800 dólares para el tratamiento del joven.

LA TORTURA:



El menor de edad contó a un medio de Brasil que fue capturado por los jóvenes y él les rogó que lo dejaran ir. "Les pedí que hicieran el tatuaje en mi brazo, pero dijeron que lo harían en mi frente y comenzaron a reír", manifestó."Les rogué que me rompieran los brazos y las piernas".



Los hombres no tuvieron piedad y le tatuaron la frente. En el video de viral de YouTube se puede apreciar que uno de ellos dice "va a doler" para dar paso al tatuaje. Los 'tatuadores' aprovecharon y le cortaron el cabello para que no se pudiera cubrir la frente.



Borrado de tatuaje Borrado de tatuaje

BORRÓN



El dinero fue enviado a la familia del menor y comenzaron con el tratamiento de "borrado" del terrible tatuaje. El procedimiento tuvo lugar en la clínica Mairiporã donde el menor es tratado por su adicción a las drogas y al alcohol.



"El láser hace que el cuerpo a absorber la tinta," confirmó Sérgio Castillo, director de la clínica terapéutica Grand House,responsable de ver por el joven tatuado.



Las autoridades de Brasil no han manifestado si realmente se trataba de un robo o todo fue un invento de los "tatuadores" que torturaron al menor y subieron el video a YouTube.