Una madre de familia en el Reino Unido jamás imaginó que llegar al orgasmo dos veces consecutivas cuando tenía relaciones sexuales con su esposo terminaría postrándola en una silla de ruedas.



Lucinda Allen (43) relató que hace cinco años estuvo al borde de la muerte al sufrir un tremendo dolor de cabeza tras alcanzar el clímax con su cónyuge. Tenía seis meses de embarazo en aquel entonces.



Era tan grave su estado que tuvo que ser inducida a un coma luego que una serie de apoplejías la dejaran permanentemente paralizada del lado izquierdo de su cuerpo. Sin embargo, ello no le impidió traer al mundo a su hija.



“Soy muy afortunada de estar aquí pero no le deseo a nadie lo que me tocó vivir”, dijo la mujer al diario británico Mirror. Ella contó que durante toda su vida adulta sufría de tremendos dolores tras llegar al orgasmo pero el que sintió hace cinco años fue diferente.



El dolor que experimentó ese día fue tal que la hizo retorcerse sobre su cama y no dejaba de llorar, llegando incluso a pensar que estaba sufriendo una hemorragia cerebral. Su esposo llamó a una ambulancia y fue trasladada de inmediato a un hospital cercano.



Fue en ese momento cuando los médicos decidieron inducirla a un coma y le practicaron una craneotomía para liberar la presión en su cerebro. Seis días después la mujer despertó pero estaba completamente paralizada.



Pese a su actual condición, Lucinda Allen se muestra agradecida por su segunda oportunidad de vida y busca concientizar a la gente sobre las cefales coitales a fin de evitar que otras mujeres terminen como ella si no se tratan a tiempo.



Sin embargo, el neurocirujano que trató a Lucinda Allen señala que su situación fue algo inusual ya que la mayoría de pacientes con hemorragia cerebral después del sexo presenta sangrado en la superficie del cerebro causado por la ruptura de un aneurisma.



“Pero el caso de Lucinda fue un sangrado al interior del cerebro lo que devino en sus apoplejías”, señaló el especialista, descartando que esta situación vuelva a repetirse en el futuro. Además, le recomendó que no renuncie a su vida sexual con su esposo.

