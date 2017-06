Sexy maestra es despedida de colegio cristiano por convertirse en actriz porno [VIDEO y FOTOS]

Nina Skye solo tiene 21 añitos y ya es toda una celebridad en el industria pornográfica. La bella joven era profesora de inicial en un colegio cristiano pero tuvo que dejar todo para dedicarse, de cuerpo y alma, al cine para adultos.



El dilema. Nina Skye hacía porno mientras seguía siendo profesora de inicial en un colegio cristiano. Un buen día, Nina fue confrontada porque alguien le pasó el dato al colegio que la profesora hacía películas porno de alto calibre. La escuela no aguantó que su la bella señorita tuviera dos trabajo y le dijeron que era mejor que se dedique al 100% al cine XXX.



Bien pagado. Nina Skye fue entrevistada y manifestó que ahora gana más de 2,500 dólares al día por hacer escenas porno para el cine para adultos. La industria paga bien y esa una gran tentación para millones de jovencitas que deciden dedicarse a la industria pornográfica para pagar estudios, cuentas y más.



Una publicación compartida de Nina Skye (@realninaskye) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 10:30 PDT

La bella actriz porno fue entrevistada por Fox y manifestó que por ella seguiría enseñando porque le gusta tanto como tener sexo. "Me gusta dar clases y me gusta el sexo, si puedo hacer las dos cosas, por supuesto que no lo dejaré", contó Nina Skye.



La escuela cristiana tenía otros planes para la actriz pornográfica y le cerró las puertas porque no era considerada un ejemplo para los niños y padres de familia.



Este caso fue muy sonado en Estados Unidos y se recordó a Belle Knox que, con solo 18 años, entró a la industria pornográfica para poder pagar sus estudios en la universidad de Duke. El caso fue muy comentario y se Belle se transformó en toda una celebridad porque un compañero la reconoció en una película de alto calibre sexual.