Video muestra a presunta maestra mexicana obligando a tener sexo a menor

Yolanda Palacios González es el nombre de una presunta profesora de la ciudad de Monterrey, México, que estaría siendo investigada por las autoridades de su país por haber obligado a varios de sus alumnos menores de edad a tener sexo con ella para aprobarlos.

Un video filtrado a redes sociales es señalado por algunos medios de comunicación como el detonante de la denuncia. En esta grabación, hecha por el supuesto alumno, se ve a la tal Yolanda Palacios González dando la espalda al joven mientras ambos tienen sexo frente a un espejo.

Las explícitas imágenes viralzadas en Internet son usadas por algunos medios en México para indicar que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León estaría investigando el caso desde que obtuvieron el material el pasado 14 de julio. Estas informaciones indican también que se derivó el video de la escena de sexo a la Procuraduría de Justicia estatal por estar un menor involucrado.

No se han dado detalles de si fue este alumno u otra persona quien delató a la maestra, pero este supuesto informante habría confirmado que tras convencerlos con sus notas, la docente iba con los jóvenes a hoteles cercano a la escuela para tener sexo.

Sin embargo, no han faltado otros medios de prensa en México que han puesto en duda esta noticia viral ya que tal investigación no existe ni está publicada en la página oficial de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Asimismo, no se habría dado evidencia que tal la protagonista de la escena de sexo sea docente de dicha institución.

Sea cierto o no, el tema no dejó de ser motivo de muchísimos comentarios en redes sociales en México, donde la tal Yolanda Palacios González, ha sido bautizada como 'Lady Chacal' por el video de sexo.