Facebook: Denuncian tortura y asesinato de perros y gatos en parque zonal [VIDEO y FOTOS]

¡De terror! "Dame una Garrita", agrupación amante de los animales, denunció que encontraron varios cadáveres de perros y gatos que fueron torturas en un parque zonal de Catamarca, Argentina.



Fue vía Facebook que "Dame una Garrita" puso en alerta a las autoridades de Catamarca. Según se informa, los animales fueron torturados y asesinados cerca un terrero baldío ubicado al norte de Catamarca.



"Esto está pasando en la zona del Parque America y 40 v.v en nuestra ciudad (Catamarca - Capital), hace poco leimos la publicación de una proteccionista independiente en donde comentaba lo que tuvo que ver en un descampado cerca de su casa, decidimos ir para documentar lo ocurrido y poder proceder con una denuncia y la difusión en los medios.

Lo que encontramos fue desgarrador, animales ahorcados, atados y en bolsas, el de la foto es el mas viejo que encontramos y sólo quedaba su cabeza", fue el comunicado que "Dame una Garrita" hizo por Facebook.



Facebook Parte de la publicación de "Dame una Garrita".

En las imágenes que se puede ver que perros y gatos han sido colgados del cuello. "Es terrible que pueda existir personas que puedan matar así a los animes...no tienen corazón", son los comentarios que se puede leer en la página de Facebook de los amantes de los animales.



"Lamentamos también tener que dar la noticia de que el perro que se encontraba atado de patas y en una bolsa parecía ser de raza Rottweiler, no logramos confirmarlo bien por el estado del cuerpo, pero los colores y la forma de la cabeza nos indicaban eso, el mismo tenia un collar rojo, quienes hayan perdido una mascota de esa raza o con características similares envienos un mensaje privado para mostrarles las fotos y puedan intentar reconocer si es su mascota, puede que el collar haya sido proporcionado por sus dueños o se lo hayan colocado las mismas personas que lo mataron. Este perro no debe llevar mas de unos dias o semanas ahí.

Esto se encuentra cerca de avenida Argentina y Honduras.

Por favor cuiden a sus animales y colaboremos entre todos para dar con los responsables", fueron las últimas líneas que acompañas la denuncia hecha por "Dame un Garrita" en Facebook.



Las autoridades de la zona aún no se han pronunciado. Muchos amantes de los animales se muestran indignados por el triste hecho. Esperemos a que las autoridades de Argentina se manifiesten sobre los tristes hechos.