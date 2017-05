Manchester: Noble mendigo auxilió a niños heridos del concierto de Ariana Grande [VIDEOS y FOTOS]

La reciente tragedia de Manchester, la misma que dejó 22 muertos y 59 heridos en pleno concierto de Ariana Grande, es quizá el atentado terrorista más polémico en lo que va del año. El yihadista responsable de la matanza se hizo estallar con una elaborada bomba hecha especialmente para causar el mayor daño posible.

Instantes después de la explosión, las víctimas aún estaban desconcertadas y la multitud muy alborotada amenazaba con una estampida. En en ese momento que un héroe surgió entre los escombros.

Se trata de Chris Parker, un mendigo de 33 años que se encontraba muy cerca de la puerta del estadio, donde estalló el terrorista suicida. Estaba allí ya que normalmente acude a pedir dinero mientras los asistentes de los conciertos van saliendo camino a sus casas, según informó Metro.

‘Todo el mundo estaba feliz. Mientras estaban saliendo por las puertas de cristal escuché una explosión y un segundo después un flash, después, humo y muchos gritos. Me hizo caer al suelo y después me levanté, mi instinto me hizo intentar ayudarles’, dijo Parker al citado medio.

Asimismo detalló los horrores que tuvo que presenciar en los instantes después de la detonación: ‘La gente estaba tirada por los suelos. Vi a una niña pequeña, no tenía piernas. La envolví en una de las camisetas de merchandising y le pregunté por sus padres’.

‘Ella me dijo que su padre estaba en el trabajo y que su madre estaba por allí. Yo creo que murió en el atentado’, contó muy conmovido por la tragedia.

Chris reveló que también ayudó a una mujer de 60 años que estaba gravemente herida. ‘Ella murió en mis brazos. Tenía 60 años y dijo que había estado con su familia’, narró con mucho pesar.

Finalmente el indigente que vive en la calle hace un año detalló que vio el suelo del Manchester Arena repleto de tuercas y tornillos de gran tamaño. ‘La gente tenía heridas tremendas, como agujeros en la espalda y en las piernas’, contó.

