Mario Vargas Llosa: "¿El papa dice más de lo que hace?" [VIDEO]

Mario Vargas Llosa vuelve a estar en el ojo de la tormenta por criticar la función del Papa Francisco. El Nobel Peruano participó en un encuentro sobre reflexiones políticas llamado "La República de las ideas" en Bologna, Italia.



El diario el Clarín recogió parte de las reflexiones del Mario Vargas Llosa sobre las funciones del Papa Francisco y el rol del Vaticano. “La figura del Papa es una figura muy simpática que dice las cosas que queríamos escuchar desde hace tiempo de parte del Vaticano. Ahora, esas cosas que dice, ¿las hace? ¿Sí o no? Todavía no”, manifestó el Nobel peruano Mario Vargas Llosa.



Mario Vargas Llosa no se guardó nada y continuó criticando la labor del Papa Francisco y la postura del Vaticano. "¿Es porque el Vaticano tiene estructuras muy conservadoras y anticuadas? ¿O porque el Papa habla más de lo que hace?".



Papa Francisco llegará al Perú del 18 al 21 de enero 2018.

Transformación. Mario Vargas Llosa habló sobre la impresión que tiene sobre el Papa Francisco y de los cambios que siempre propone. "Nos da la impresión de querer hacer reformas muy profundas. Pero estas reformas todavía no se han hecho. No lo sé. Hay que esperar y desear que las cosas que dice, que son las cosas buenas que esperamos que haga la Iglesia, se transformen en realidad. Todavía no lo son."



En el 90. Mario Vargas Llosa también habló sobre su candidatura a las elecciones presidenciales de 1990, las mismas que perdió contra Alberto Fujimori. "Una de las cosas que aprendí siendo candidato fue que no tengo la vocación ni la aptitud para hacer política." El Nobel peruano también agregó que "fueron tres años terribles" para él porque, sumada la violencia que vivía el país, "no tenía tiempo para leer."



"Me levantaba más temprano para leer al menos media hora. Intentaba leer algo que estuviera en las antípodas de lo que estaba haciendo, por ejemplo a Góngora, pero no podía concentrarme. Pero estoy convencido de que todos deben participar en la política. El abstencionismo es algo intolerable. Sobre todo si queremos tener democracias genuinas, auténticas, es importante participar", reflexionó Mario Vargas Llosa desde Italia.