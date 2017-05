Cuando Sherry Johnson tenía apenas 11 años, sus padres le dijeron que iba a casarse con un miembro de su congregación religiosa –nueve años mayor que ella– que la había violado. Este caso no ocurrió en Bangladesh, Tanzania o Afganistán, dónde casi la mitad de la mujeres se casan antes de cumplir los 18, sino en Estados Unidos, una de las primeras potencias del mundo.



“Fue algo forzado”, explicó Sherry Johnson al contar su caso al diario The New York Times, que dijo que cuando quedó embarazada y las autoridades de bienestar infantil empezaron a investigar, sus padres y los líderes de su congregación decidieron que la forma más sencilla de evitar un escándalo era organizando un matrimonio.



“Mi mamá me preguntó si quería casarme, y yo le contesté que no sabía qué cosa era el matrimonio, que cómo tenía que actuar como esposa”, recordó Sherry Johnson varios años después de su traumática experiencia. “Mi madre me dijo entonces que iba a tener que casarme”, añadió.



Y así lo hizo. Un empleado del gobierno en Tampa, Florida (Estados Unidos), se rehusó a casar a una niña de 11 años aunque aquello era legal en dicho estado así que los contrayentes fueron a un condado cercano donde sí pudieron contraer nupcias pese a que en la licencia de matrimonio sí figura la fecha de nacimiento de la menor, informó The New York Times.



No es de sorprenderse que su matrimonio no funcionara y, encima de todo, interrumpió sus estudios de primaria para criar los nueve hijos que tuvo con su violador, del que terminó por separarse varios años después. “Fue una vida terrible”, recordó Sherry Johnson, cuyo caso fue uno de los tantos con los que su congregación religiosa ocultaba las violaciones a menores.



“Ellos le sacaron las esposas para ponérmelas a mí, obligándome a casarme con él cuando no sabía que estaba haciendo”, manifestó la mujer, refiriéndose al riesgo que enfrentaba su entonces “esposo” de ser arrestado por violación en su caso ocurrido en la década de 1970, aunque bien podría haber ocurrido ayer.



“Una no puede obtener un trabajo o un auto, ni licencia de conducir ni firmar un contrato de alquiler; entonces, ¿por qué permitir a alguien casarse cuando todavía es tan joven?”, agregó Sherry Johnson, al indicar que aún no hay una edad límite para los casamientos en Florida (Estados Unidos), algo por lo cual lucha ahora por erradicar.



Según cifras de la ONG Unchained at Last, entre 2000 y 2010, más de 167.000 jóvenes menores de 17 años se casaron en 38 estados de Estados Unidos y en algunos casos, niñas de 12 años fueron casadas en Alaska, Luisiana y Carolina del Sur. Para la ONU, los matrimonios infantiles suponen “una violación de los derechos humanos”.



Las espeluznantes estadísticas de los matrimonios infantiles en Estados Unidos

