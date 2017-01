No hay nada mejor que poder observar lo momentos especiales de la vida a través de las fotografías. En la actualidad, existen miles de servicios de fotografía que sirven para poder captar las imágenes más bellas de una boda.



Hace unos días más de 9 mil fotografías de 50 países participaron en el concurso Junebug Weddings 2016 Best of the Best Wedding Photo, este concurso busca premiar a la mejores fotografía hechas en un matrimonio.



Fueron 50 fotografías las que quedaron como finalistas en el Junebug Weddings 2016 Best of the Best Wedding Photo pero mostraremos solo 13 imágenes que captan lo especial de un matrimonio.



Junebug Weddings 2016 Best of the Best Wedding Photo es una reconocida web que galardona a lo mejor de las fotografías que se puede realizar en una boda en todo el planeta.