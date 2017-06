México: Adolescente mata a su violador y ahora la acusan de homicidio [FOTOS]

Una adolescente de 15 años está viviendo el peor momento de su vida tras matar a su violador cuando este intentaba agredirla nuevamente en una calle cercana a su casa, en la Ciudad de México. Lo peor de todo es que las autoridades del país charro ahora la están denunciando por homicidio culposo.



La violación a la adolescente de 15 años ocurrió el pasado 1 de junio, cuando esta se dirigía a su casa tras salir de clases. Ella fue interceptada cerca del metro Taxqueña por un hombre de 30 años, quien la amenazó con un cuchillo y la llevó bajo un puente.



Ahí el agresor la violó en repetidas ocasiones, a pesar de que la menor gritaba y pedía ayuda a transeúntes que pudieran estar cerca.

Durante el forcejeo, la jovencita apuñaló a su violador con una cuchilla y huyó del lugar, no sin antes denunciar el hecho antes las autoridades. El agresor falleció dos días después debido a que la herida en el pecho le ocasionó una hemorragia interna.



Es a partir de este momento en que la adolescente empieza a vivir un verdadero calvario, pues además de recibir la notificación del Ministerio Público de México donde le indica que habían iniciado una averiguación en su contra por homicidio doloso; la familia del violador la amenaza constantemente y han jurado que harán justicia.

“Ahora no salgo para nada, tengo 28 días encerrada, sólo voy con mis papás a lugares seguros, con los médicos, a la escuela ya no voy, tengo miedo que la gente se entere y que me digan algo. Lo que no entiendo es por qué hay una carpeta de investigación en mi contra, porque dicen que están investigando homicidio cuando la víctima soy yo. A mi nadie me ayudó, me amenazó con un cuchillo, lo tenía en el cuello y me violó como 10 veces, me decía que me lo merecía, que me iba a matar, yo que culpa tengo”, contó la víctima al diario El Universal de México.