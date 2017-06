México: Muro divide a estudiantes que no pagaron fiesta de graduación 

Una fotografía de una ceremonia del Colegio de Bachilleres de Cozumel, en Quintana Roo, México, ha causado indignación en redes sociales. En la imagen se puede ver como un muro no permite el ingreso de aquellos alumnos que no pudieron pagar las cuotas de la graduación.

Muchos consideran que lo que hacen con aquellos estudiantes que no poseen los recursos económicos es un acto de discriminación. La altura de la barrera tapaba considerablemente la visión de aquellos que no pudieron pagar y no les permitía ver cómodamente lo que sucedía al interior.

"Peor que el Muro de Trump en Cozumel, en escuela pública suntuoso evento de graduación. En donde se puede observar una barrera de una altura considerable en la que al estar sentado es imposible ver el evento para los alumnos y familiares que no pagaron. Tal discriminación es inconcebible en Cozumel. Mi más sentido repudio para el organizador", escribió el usuario Salvador Brieno Alemán con varias fotos del evento.

Según el contrato de la empresa Celebrations, organizadora del evento, a los graduados y familiares que no pagaron los gastos de la ceremonia no se les debía entregar una pulsera de acceso. En cambio, se les ubicaría en un área de sillas desde donde debían ver como los demás disfrutaban de todos los 'lujos'.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una queja de oficio para determinar responsables en el terrible acto discriminatorio durante la ceremonia protocolar.