México: Sacerdote desata la ira de la Iglesia al decir que siempre lleva un condón 'por si acaso' ¡INCREIBLE! [VIDEO]

Un sacerdote mexicano se fue de boca y dijo que es "un padre muy travieso", provocando la ira de la iglesia de México. Tomás Herrera Seco desató la polémica al mostrarse en contra del celibato, apoyar la unión homosexual y afirmar que siempre lleva un condón "por si acaso y para lo que se necesite".



Tomás Herrera pronunció estas palabras durante una entrevista que le realizaron en una radio de Sonora, en México, donde además sostuvo que se considera "una persona libre de no tener vergüenza de verme con quien sea, del género que sea".

"Yo apoyo tanto a personas gay, políticos, en mi vida personal me mantengo con mucha estabilidad y una canita al aire no viene mal”, afirmó el sacerdote Tomás Herrera para el programa radial Proyecto Puente.



Agregó que "yo viajo, y si hay necesidad de echar una partida, la echo”. El polémico sacerdote declaró además que "el condón es para que se use si se necesita", pues hasta el momento ha llevado una vida casta y que hasta ahora no ha necesitado 'pecar', pero "nunca digas de esa agua no he de beber".

Estas declaraciones han desatado la furia de la iglesia católica mexicana, por ello han iniciado una investigación al sacerdote Tomás Herrera.