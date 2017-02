Monja niega que María fuera virgen y desató la polémica en el mundo [VIDEO]

¡Por los clavos de Cristo! Lucía Caram es una monja dominica que acaba de causar gran polémica por unas declaraciones que hizo en el programa 'Chester in love'. La religiosa manifestó que María no era virgen, porque tenía relaciones sexuales con su esposo José.



"Yo creo que María estaba enamorada de José y que era una pareja normal, y lo normal es tener sexo. Cuesta de creer, cuesta digerir y muchas veces cuando se intenta explicar acaba sacando una carcajada de la gente porque es poco creíble el mensaje", manifestó Lucía Caram en el programa que fue subido a YouTube.



La religiosa terminó incendiar la pradera al manifestar que el sexo era algo sucio y oculto para la iglesia. "En realidad el tema del sexo debe ser considerado una bendición", manifestó en el clip que ya forma parte de los videos virales más vistos en YouTube.





"El sexo es una forma de expresarse, de vivir, de expresar los sentimientos y el amor, y es una parte constitutiva de todas las personas, incluida yo", contó.



Todo el tema se convirtió en una bola de nieve y los medios de comunicación hicieron escarnio de ello. Fue el Obispo de Vic, al parecer de la congregación de Caram, lamentó la "confusión" de la religiosa y subrayó que dicha declaraciones no están en sintonía con la fe de la iglesia.



El perdón de Dios. Lucía Caram se vio forzada a pedir disculpas por su declaraciones sinceras y mandó un carta dirigida al portal de noticias EFE. En dicho manifiesto, la religiosa ratificó su amor y fidelidad a la Iglesia.



"Quise manifestar que no me escandalizaría si María hubiera tenido una relación de pareja con José, su esposo", escribió la religiosa en su comunicado.