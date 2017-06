John Avildsen, ganador del Oscar y director de las taquilleras "Rocky" y "The Karate Kid" murió a los 81 años, dijo el viernes el diario Los Angeles Times en Estados Unidos.



El cineasta falleció a causa de un cáncer de páncreas en el centro médico Cedars-Sinai de Los Angeles, informó el diario citando a su hijo mayor.



"Rocky", estrenada en 1976 y que relata la historia de un boxeador surgido de la clase obrera de Filadelfia, le valió a Avildsen el Oscar al mejor director en Estados Unidos.



También dirigió la taquillera "The Karate Kid". La película se estrenó en 1984 y está centrada en un acosado adolescente que gana confianza tras aprender karate de un japonés. "The Karate Kid" tuvo una segunda parte en 1986 y una tercera en 1989.



"Durante décadas, sus retratos de victoria, valentía y emoción capturaron los corazones de generaciones de estadounidenses", dijo Paris Barclay, presidente del Directors Guild of America en Estados Unidos.



El actor Sylvester Stallone que encarnó a Rocky y alcanzó fama mundial de la mano de Avildsen dijo en su cuenta de Instagram: " R.I.P. Estoy seguro que pronto dirigirás éxitos en el paraíso. Gracias,Sly."