Multimillonario pierde su isla por huracán Irma [VIDEO]

La madre naturaleza no distingue de posiciones económicas. Los británicos atrapados en las islas caribeñas devastadas por el huracán Irma pidieron más ayuda. También se dieron tiempo para criticar la respuesta de Londres, aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, tildó este lunes de "injustificadas" las críticas.



El multimillonario británico Richard Branson contó el efecto que tuvo el huracán Irma en el paso por su isla. Todo lo tiene registrado en su blog y en su cuenta privada de Instagram. El británico es dueño de una isla en Islas Vírgenes Británicas.



Otro británico, identificado como Geoffrey Scott Baker, cuya hija está en la isla vecina de San Martín, franco-holandesa, criticó que todos los países estén evacuando ciudadanos menos el Reino Unido, "que no está haciendo absolutamente nada sobre el terreno", dijo a la BBC sobre las consecuencia del huracán Irma.



Ian Smart dijo a The Daily Telegraph que su hijo Jos está atrapado en la misma isla con su novia Julia Taylor, y que la situación está empeorando.



Una publicación compartida de Richard Branson (@richardbranson) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 2:25 PDT

"Están refugiados en un baño medio destruido y se están quedando sin batería en los teléfonos", contó. "Hay ratas buscando comida.



Por la noche hubo gente que golpeó en la puerta, o sea que hay que sobrevivir a 12 horas de completa oscuridad con el miedo de preguntarse quién va a tirar la puerta abajo".



Londres se comprometió a destinar 32 millones de libras de ayuda (35 millones de euros, 42 de dólares) y a enviar cientos de militares y suministros a sus territorios caribeños que vienen siendo afectados por el huracán Irma.



"Tengo la confianza de que estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los ciudadanos británicos", se defendió Johnson en declaraciones a la BBC.