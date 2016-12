Música, sexo y muchas drogas: Los escándalos de George Michael [VIDEOS]

George Michael, el ídolo británico del pop, murió este domingo de Navidad a los 53 años. Y aunque nos dejó bastante joven, su carrera estuvo llena de grandes éxitos, así como polémicos escándalos que lo pusieron en el ojo del escrutinio. Desde aquí repasaremos algunos de sus momentos más controvertidos, los mismos que sin duda ayudaron a convertirlo en una de las estrellas más famosas de la historia de la música.

Aunque su atractivo físico y su excelente voz lo condujeron a la fama, hubo momentos en los que su lucha contra las drogas y sus encuentros con la policía amenazaron su carrera. Y es que ese mismo éxito arrollador le trajo consigo una fuerte depresión ya que no tenía la fuerza suficiente para afrontar la fama, según el mismo confesó en una entrevista a la BBC.

1. Disputa con Sony

Faith

Al mismo tiempo que la rompía con su álbum solista ‘Faith’, emprendía una batalla legal con la disquera Sony que finalmente perdió. El cantante reclamó que el contrato que firmó en 1988 lo obligaba a estar vinculado a la compañía por 15 años.



2. Canción sobre sexo

I Want Your Sex

La primera canción del álbum ‘Faith’ (1987) se llamaba ‘I Want Your Sex’ (Quiero tu sexo). La letra del sencillo causó conmoción en aquel entonces ya que hablaba de un hombre que intentaba convencer a una mujer de tener relaciones.



Muchas estaciones de radio de Estados Unidos se negaron a reproducir la canción, mientras que otras cambiaron la palabra sexo por amor.



3. Declaración de su homosexualidad

George Michael y Kenny Goss. George Michael y Kenny Goss.

En 1998 George fue detenido en un baño público de Beverly Hills por un policía encubierto, quien lo acusó de haber tenido sexo allí. Fue en ese momento que tuvo que admitir su homosexualidad y que tenía una relación con el empresario Kenny Goss. Por esta falta recibió una multa y fue sentenciado a 80 horas de trabajo comunitario en Los Ángeles.



Más tarde escribió la canción ‘Outside’, cuyo videoclip mostraba una situación dentro de un baño público con bolas de disco y modelos vestidos de policía.



4. Marihuana en la televisión

Minuto 0:31

En el 2006, Michael apareció fumando un cigarrillo de marihuana en un programa de televisión londinense. Cabe indicar que el cantante llegó a admitir que fumaba hasta 25 porros de cannabis al día.

5. Problemas con las drogas

Diez años después de su detención en Beverly Hills por tener sexo en un lugar público, el polémico cantante fue encontrado nuevamente en un baño público pero esta vez con cocaína y crack.



En el 2010 fue detenido otra vez por chocar su carro dentro de una tienda al norte de Inglaterra. Estuvo preso cuatros meses y finalmente aceptó que manejaba bajo la influencia de las drogas.



6. Su pelea con Elton John

George Michael, Elton John - Don't Let The Sun Go Down On Me

En el 2009, el también intérprete británico Elton John dijo públicamente que estaba preocupado por la vida desordenada y llena de drogas de su amigo, George Michael, con quien grabó la canción ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’ en 1985.



Estas declaraciones molestaron mucho a Michael quien dijo ‘Elton no será feliz hasta verme llamando a su puerta y diciendo ‘Por favor, por favor, ayúdame Elton. Llévame a rehabilitación’. Y eso no va suceder’.



7. La canción contra el presidente de Estados Unidos

Shoot the Dog

En el 2002 Michael escribió la canción ‘Shoot the Dog’ (Dispárale al perro), un tema que criticaba la relación entre el entonces primer ministro británico Tony Blair y el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.



En el videoclip, hecho de dibujos animados, se ve a Bush respondiéndole a un comandante del Ejército estadounidense que no entendía nada sobre los conflictos internacionales. Más adelante, Blair aparece como la mascota de Bush en el patio de la Casa Blanca. Muchos calificaron al cantante como ‘antiestadounidense’.



