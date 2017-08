Niño solicita trabajo a la NASA porque él es un "Guardián de la Galaxia" [VIDEO y FOTOS]

Fue hace un tiempo que la NASA pidió ayuda para poder proteger la Tierra de cualquier ataque extraterrestre y un niño acaba de responder al llamado. Jack Davis solo tiene 9 años pero le importan más la seguridad del mundo.



El pequeño Davis no lo pensó dos veces y respondió al llamado de Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en los Estados Unidos. El pequeño indicó que él es un "Guardián de la Galaxia" y tiene una gran experiencia por mucha películas.



Jack Davis envió el siguiente comunicado a la NASA para demostrar que habla en serio: "Mi nombre es Jack Davis y me gustaría aplicar para el puesto de Oficial de Protección Planetaria. Tal vez tenga sólo 9 años, pero soy perfecto para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana me dijo que era un alien, además he visto todas las películas de extraterrestres que he podido. También he visto la serie Marvel Agents of Shield y espero poder ver la película Men in Black. Soy muy bueno en los videojuegos. Soy muy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien".



La NASA también le envió un comunicado respondiendo la insólita propuesta. La respuesta dice que el trabajo consiste en recolectar microbios de la Luna y de algunos asteroides de Marte, para pode estudiarlos y proteger a la raza humana. La NASA también aconseja a Davis que le ponga todas las ganas al colegio.



Aún no se conoce la reacción de Jack Davis a la negativa de la NASA. Es más que este niño tendrá que poner todo su esfuerzo para poder un día hace su sueño realidad. Cabe resaltar que la institución científica tiene un gran corazón para poder responder a la solicitud de empleo de un de solo 9 años de edad.