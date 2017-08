Noticias insólitas: Se negó a ser chambelán y quinceañera lo mata a puñaladas 

¡Terrible! Este sábado fue encontrado el cuerpo de Stalin Jaimes de tan solo 13 años en el municipio de Cadereyta de Montes, en Querétaro, México La familia estaba buscando al adolescente usando las redes sociales.



"A este jovencito lo encuentran muerto, picado, con un número de lesiones (…) Lo de Cadereyta, yo espero que los jueces actúen, porque son menores de edad, pero no por ello después de asesinar a un niño de 13 años de edad no van a ser juzgados por un asesinato de esta naturaleza", manifestó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.



El Diario Cambio indica, según versiones de personas cercas al menor, que el asesinado se produjo porque Stalin se negó a ser chambelán de una quinceañera. Algunas personas indica que la joven no aguantó el rechazo y, junto a otras dos personas, terminaron con la vida de Stalin.



Por su parte, la magistrada de la Sala de Adolescentes, Mariela Ponce Villa, comunicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a un juez de adolescentes una orden de aprehensión contra la menor de 15 años de edad, debido a que está ligada con la muerte de Stalin Jaimes.



Fue el pasado viernes que los familiares del menor pidieron ayuda para encontrar a Stalin Jaimes a través de las redes sociales. El cadáver fue encontrado 24 horas después en un terrero baldío en el Barrio de Las Fuentes.