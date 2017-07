Insólito. Una madre de familia en Brasil jamás se imaginó que un perro atrapado en su motor sería el inusual problema que hizo que su auto dejara de funcionar.



Lidiane Braga Carlos se dirigía a su casa tras una visita al pueblo de Campo Largo, en Curitiba (Brasil), cuando su vehículo se detuvo poco después que lo encendiera.



Sorprendida, se bajó del auto y abrió el capó para echar un vistazo sobre cuál sería el problema pero lo que encontró fue a un sonriente perro atrapado en el motor.



"Cuando abro el capó casi me da un infarto... ¡¡Tenía un perro atrapado en mi motor!!", escribió Lidiane en su publicación de Facebook, a la que adjuntó una foto del momento.



Lo más sorprendente es que el perro blanco con manchas negras no estaba herido y de hecho, parecía estar muy a gusto en el apretado lugar.



Lidiane llamó a los bomberos para que la ayudaran pero ella y otros transeúntes lograron sacar al can por su cuenta antes de su arribo.



Perro mecánico

Con el motor de su auto libre de perros, Lidiane llevó al travieso can al veterinario para que lo revisaran y descubrieron que se trataba de un saludable cachorro de entre 8 y 10 meses de edad.



Sin embargo, la mujer dijo que no podían quedarse con 'Pretinho' -como cariñosamente llaman al travieso can- debido a que ya tienen a un Labrador de siete años.



Afortunadamente y gracias al post de Lidiana en Facebook, 'Pretinho' fue adoptado por una familia que prometió cuidarlo y mantenerlo alejado de los motores de autos. Un final feliz.

