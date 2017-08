¡Mundo enfermo y cruel! Estados Unidos vuelve al ojo de la tormenta y no por algún enfrentamiento contra Corea del Norte. Un juez del país norteamericano acaba decidir que es mejor cortarle las cuerdas vocales a un perro para que no moleste con sus ladridos a los vecinos.



Fue el tribunal de justicia de Oregon, Estados Unidos quienes tomaron la extraña decisión contra el animal. Todo este caso comenzó en el 2002 cuando Debra y Dale Krein se comenzaron a quejar porque un can los molestaba con sus constantes ladridos. El perro pertenece a la raza Mastim tibetano.



Los dueños Karen Szewc y John Updegraff manifestaron ante el tribunal que los perros son sus "empleados". "No tenemos perros para acosar a los vecinos, tenemos que proteger nuestras ovejas", declaró Karen Szewc ante un medio de comunicación en Oregón.



El insólito caso tuvo lugar en Oregón, Estados Unidos. Todo sucedió por los constantes quejas por los ladridos del animal.

Fue en abril del 2015 que el jurado ordenó a la pareja de granjeros que pague una multa de 238 mil dólares y que le retiren las cuerdas vocales a su mascota. Karen Szewc y John Updegraff se presentaron ante el tribunal y apelaron pero no sirvió de nada.



Joel DeVore, Chris Garrett y Bronson James, jurado que venía el caso, reafirmaron la decisión de la astronómica multa y quitar las cuerdas vocales a su mascota.



El poder de la redes.



Karen Szewc publicó en Facebook su caso y la insólita sentencia para poder buscar que el Tribunal de Oregón retire la insólita sentencia. ¿Podrá logra tal cometido?



La información indica que el proceso quirúrgico de 'desvocalización' al animal consiste en quitarle parte de las cuerdas vocales con el fin de "reducir el volumen" de los ladridos. También se manifiesta que podría quitarse toda emisión de sonido de los animales. También se comunica que este tipo de sentencia está prohibida en seis estados de Estados Unidos pero menos en Oregón.