Argentina. La Maratón Independencia tuvo lugar este domingo y tuvo un invitado bastante particular. Un perro corrió 42 kilómetros al lado de un corredor desconocido para el can. Lo más insólito de la noticia fue que el animal fue reconocido como el ganador por el intendente Germán Alfaro.



El perro fue bautizado como "Maratón" y y la Municipalidad en vio al perro con un veterinario para que se le haga los controles correspondientes para ver si estaba en buen estado de salud tras recorrer tremenda distancia. "Durmió en la casa del médico, quien lo desparasitó y le colocó las vacunas correspondientes", manifestó Jorge Musaccia, director de Higiene Urbana de la Municipalidad capitalina.



"Todos seguimos la carrera del perrito, por la tele o en vivo y nos enterneció. El intendente lo reconoció como el ganador de la competencia y entre todos le pusimos nombre", agregó el representante en Argentina.



La noticia se volvió más insólita cuando apreció la dueña de "Maratón". La joven vio las imágenes a través de las redes sociales y fue al lugar para encontrar a su perro. "Ella se lo llevó pero dejó abierta la posibilidad para quien lo quiera adoptar. Alguien que tenga mejores condiciones y una casa de donde no se pueda volver a escapar", manifestó la dueña.



El can fue reconocido por su dueña y la joven manifestó que su nombre es "Cíclope". El jefe de la cartera de Higiene también hizo un llamado para que el can pudiera tener un hogar definitivo y ver si alguien lo desee adoptar.