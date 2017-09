¡Producto de las drogas y el alcohol! Cuatro hermanos españoles sería su vida normal en La Zarza, España. Se levantaban temprano, iban al colegio y regresaban a casa. Los pequeños pensaban que su madre y su pareja estaban dormidos y nunca pensaron avisar a las autoridades.



La historia



Los pequeños se dieron cuenta que su madre y su padre (que en realidad no lo era) no salían de su habitación porque pensaban que estaban dormidos o jugando con la PlayStation. La realidad es que la pareja estaba muerta producto de una sobredosis. Ambos eran toxicómanos y alcohólicos.



Los niños ya estaban acostumbrados a que su madre y su pareja no les hicieran caso y trataron de vivir de una manera normal. Los cuatro hermanos se apañaban entre ellos y cubrían todas las necesidades que podían.



Los cuatro hermanos tienen doce, seis, cinco y cuatro años de edad. Las autoridades de España lograron rescatar a los pequeños gracias a la denuncia que hicieron los maestros de los niños. Las autoridades de la escuela manifestaron a las autoridades que unos de lo niños se quejaba porque tenía hambre y todos los hermanos iban muy descuidado a clases.



"Nosotros pensábamos que estaban durmiendo", cuenta uno de los pequeños a la policía. El terrible hecho tuvo lugar en España

Aterradora normalidad



Las autoridades españolas manifestaron que interrogaron a los niños y la realidad era más que espantosa. Los pequeños manifestaron que no sospechaban de nada porque era normal que su madre y su pareja no los atendieran y los tuvieran desprotegidos siempre.



La policía entró en la casa y lo primero que sintieron fue el nauseabundo olor que venía de la habitación. La Guardia Civil entró al cuarto y encontró a la pareja muerta y en estado de putrefacción.



La reflexión



Los niños fueron llevados a un restaurante cercano para que comieran algo y el caso ya se encuentra en manos de las autoridades. Por su parte, Mario Peña, alcalde de Calañas, municipio del que depende La Zarza, manifestó que este hecho debe de servir de reflexión para todo y es una clara muestra que "algo falla en nuestra sociedad".