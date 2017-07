Policía cambia la vida de niño que quería escaparse de su casa [VIDEO]

Cameron Simmons (13) nunca imaginó que su vida cambiaría drásticamente al llamar a la policía para avisarles que se escaparía de su casa en Carolina del Sur. El insólito caso fue motivo de varios reportajes en Estados Unidos.



Cameron llamó a la policía para anunciarles que se escaparía de su casa y que no había marcha atrás. Un policía llegó para atender el caso y conversó con el joven. Cameron manifestó que deseaba irse de su casa y que tenía graves problemas con su madre.



El joven hizo entrar al policía a su casa para mostrar las condiciones en las cuales vivía. El policía quedó impresionado al ver la casa casi vacía del joven. "Yo duermo ahí, en una esa cama inflable", contó Cameron.



Tras una larga charla, el efectivo del orden concluyó que Cameron que irse de su casa porque no soportaba más dormir en esa cama porque le dolía terriblemente la espalda. La familia del joven tenía problemas económicos porque tienen un familiar enfermo y no su madre tiene que aportar dinero.



En el corazón del policía quedó impresa la imagen de Cameron y la forma de vida que lleva. El efectivo policial se conmovió y decidió ayudar a Cameron con su problema.



El policía le compró una lujosa cama para que Camero pase unas buenas noches. "Mi corazón se quedó con él. Pensé que las pequeñas cosas que él necesitaba para sentirse cómodo yo las podía proveer y así hacerlo feliz. No lo hice por publicidad, o para hacer que las personas me notaran, lo hice porque pude, porque era lo correcto y creo que todos debemos hacer cosas como esta", contó el joven policía con corazón de oro.



"Quiero ayudarlo, tiene mi número de teléfono, sabe que puede llamarme cuando lo necesite. Me gané un nuevo amigo", cuenta el el joven policía que ahora tiene un nuevo amigo llamado Cameron y que ya no quiere escapar de su casa en Estados Unidos.