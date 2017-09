ONU "condena firmemente" accionar de Corea del Norte [VIDEO]

¡Situación límite! El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó por completo el último disparo de misil efectuado por Corea del Norte, que sobrevoló Japón. La ONU calificó de "altamente provocador" el actuar de Corea del Norte en una reunión urgente a puertas cerradas.



Se trata de "actos escandalosos", estimó el Consejo, y pidió a Corea del Norte "frenarlos de inmediato". "Estas acciones no son sólo una amenaza para la región sino también para todos los estados miembros de la ONU", indica el texto, aprobado por los 15 integrantes del organismo, incluido Japón, miembro no permanente del Consejo.



Como se recuerda, fue hace unos días que el régimen de Corea del Norte volvió a lanzar un misil, el cual tuvo como su dirección Japón. El proyectil voló hacia el Pacífico a través del área de la isla de Hokkaido, ubicada al norte del país del Sol Naciente.



"Corea del Norte lanzó esta mañana un misil no identificado en dirección al este desde las afueras de Pyonyang", indicó el Jefe de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, según detalló un cable de la agencia Yonhap.



Por el lado de Japón, los medios han llamado a la población a estar atenta y tener presente que las cosas podrían ponerse más complicadas. Además, se instó a ubicar refugios en caso la crisis con Corea del Norte se salga de control.



La prueba hecha por Pyonyang respondería a la sesión del 11 de setiembre del Consejo de Seguridad de la ONU. En esta reunión se optó por sancionar a Corea del Norte por su sexto y más poderoso ensayo nuclear del 3 de este mes.