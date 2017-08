Su novia faltó y posó con su padrino en sesión previa a su boda ¡Qué romántico! [FOTOS]

El fotógrafo que contrató Doshinski, un usuario de Reddit, para que realice su la sesión de fotos previa a su boda nunca se imaginó cómo acabaría el trabajo ese día pues el novio no apareció con la afortunada que se convertiría en su esposa sino con el padrino. Las divertidas fotos se viralizan en redes.

Como es costumbre en estos casos, los novios suelen contratar a un profesional para que les haga un álbum fotográfico en algún lugar campestre para darle un toque romántico previo a su unión. Doshinski y su novia habían programado la sesión de fotos en una bella casa apartada de la ciudad.

Pero cuando llegó la fecha, la novia de Doshinski no pudo asistir por motivos laborales. Este cambio de última hora hizo difícil reprogramar la sesión de fotos pues ya estaba pagada. Para no perder lo invertido, el novio no se hizo problemas y llevó a su padrino de bodas en reemplazo.

La fotos virales hacen reír a muchos desde que se publicaron en Reddit pues despiertan bastante ternura al mostrar al novio y su amigo posando como si fueran una pareja feliz.

Como se ve en las fotos virales, los dos hombres aprovecharon bien el hermoso lugar como fondo de su parodia. No se sabe que pensó la novia al ver las imágenes que tal vez acaben en su álbum de bodas.