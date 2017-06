Los políticos del mundo pueden discutir hasta el cansancio sobre los acuerdos de paz mundial y nunca podrán ponerse de acuerdo. Mientras millones de personas mueren y no hacen nada, la vida sigue corriendo y eso lo saben muy bien miles de niños en Palestina. Ellos no tiene tiempo para continuar con los errores de los más grandes, ellos no guardan odio, ellos solo quieres ser niños.



El fotógrafo Emad Nassar subió a su cuenta de Instagram varias imágenes donde se puede ver reflejadas las sonrisas y juegos de los más pequeños en Palestina. Desde jugar con una muñeca rota hasta hacer piruetas en el aire son los pasatiempos de los niños que escapan de la guerra.



Los pequeños juegan entre escombros y autos destruidos algún ataque. Emad Nassar está dedicado a fotografiar la cruda realidad que sucede en Palestina. La cuenta de Instagram del fotógrafo también cuenta la parte terrible de la guerra donde día con día pierden la vida decenas de personas.



Sin conflictos. Los pequeños juegan sin parar para poder escapar de su cruda realidad. Emad Nassar muestra en Instagram que los más pequeños desean y pueden se felices, solo falta ayuda para los que más lo necesitan.

Una publicación compartida de EmadSNassar (@emadsnassar) el 6 de May de 2015 a la(s) 2:01 PDT