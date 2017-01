Paola Saulino, joven que prometió "tour de sexo oral" cumple su promesa así [VIDEO y FOTOS]

Las promesas electorales nunca pasan de moda, esta vez una joven italiana llamada Paola Saulino se atrevió a prometer un tour de sexo oral si ganaba el "No" en referéndum italiano para la reforma constitucional. Tenemos noticias, la joven tendrá que cumplir su promesa.



Durante la campaña del referéndum, Paola Saulino, quien también trabaja como actriz porno prometió realizar una felación masiva a aquellos que pudieran mostrarle que votaron por el No en referéndum italiano.



Paola Saulino afirma que ya vienen cumpliendo el tour y que son tantos los que han acreditado su voto que tendrá que publicar nuevas fechas. La italiana es cosa seria.



CI VOGLIONO LE PALLE #goodmorning #shhh #fuck #fuckyou #ass #myassisbetterthanyourface Una foto publicada por PAOLA SAULINO 🍯😋🐷 (@insta_paolina) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 4:48 PST

Paola Saulino dice que el tour la está dejando agotada. Ella inició la gira en diversas ciudades italianas durante la primera semana de enero.



La joven actriz porno afirma que es una mujer de palabra. "Tengo que agregar nuevas funciones, es un trabajo muy agotado, pero soy una mujer de palabra", expresó Paola Saulino.





Paola Saulino afirma que por cada felación decide si el joven debe usar condón o no. "Si no quiero que use, está bien, es mi decisión", aclaró.



Paola Saulino confesó una de las más tristes experiencias durante el tour. "Una vez vino un hombre y se bajó su ropa interior, pero su pene no estaba erecto. Comenzó a llorar y a lamentarse por ser vergonzoso. Traté de hacer lo mejor de mí, pero después de un par de minutos decidió irse porque no se sentía cómodo", reveló.