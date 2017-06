Pastor Soto: Evangélico pisa bandera gay en vivo y lo botan de programa chileno [VIDEO]

Un momento tenso se vivió en el programa "El Interruptor" durante la entrevista al pastor chileno Javier Soto, Pastor Soto, por el presentador José Miguel Villouta. El evangélico sacó una bandera LGTBIQ, la pisó durante el set y dijo que significaba la inmundicia.



“Antes de avanzar (con la entrevista), tengo un poco frío en los pies. Vamos a colocar una alfombra. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso”, indicó el Pastor Soto sobre la bandera LGTB ante el rostro bastante incómodo de el presentador José Miguel Villouta. Cabe destacar que el entrevistador es homosexual.



“Yo soy homosexual, este es mi programa y esto me parece una falta de respeto. Yo no puedo aceptar esto, así que le pediría, por favor, si puede sacar eso (la bandera) para poder tener la conversación que queremos tener con usted”, expresó el presentador. El Pastor Soto le dijo que no tenía porque sentirse ofendido ya que no lo estaba insultando.



El momento tenso siguió hasta que la directora de contenidos del canal tuvo que interrumpir en el set y pedirle al Pastor Soto que retire la alfombra. “Eso no lo vamos a aguantar. Dejémoslo hasta acá”, indico la ejecutiva. Mira aquí el video.

