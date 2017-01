Su pene mide casi medio metro de largo pero se niega a reducírselo porque quiere ser actor porno [VIDEO y FOTOS]

Mientras un joven en Kenia que tiene el pene más grande del mundo sufre porque aún es virgen y clama por ayuda para ser operado de esta enfermedad que considera una maldición, otro hombre en México con la misma condición se niega a ser intervenido quirúrgicamente porque quiere usar el gran tamaño de su miembro viril para convertirse en actor porno.



Esta es la historia de Roberto Esquivel Cabrera (54), quien ha abandonado toda esperanza de una vida sexual normal y de tener hijos para entrar al Libro de los Récord Guinness como el hombre con el pene más grande del mundo por su miembro viril de casi medio metro de longitud, pero asegura que la organización no quiere concederle dicho título.



Si bien Roberto Esquivel Cabrera dice sentirse feliz con su pene de casi 50 centímetros ya que afirma que “nadie más lo tiene del mismo tamaño que él”, lo cierto es que la comunidad médica le ha recomendado en reiteradas ocasiones que considere una reducción para mejorar su calidad de vida pero él prefiere seguir viviendo así.







Tras someterlo a unas pruebas, los médicos en México descubrieron que la mayor parte de su enorme pene está conformado por prepucio, vasos sanguíneos y piel inflamada, ocasionado por un tratamiento casero con pesas y vendajes al que Roberto Esquivel Cabrera se habría sometido de adolescente para incrementar el tamaño de su miembro viril, el cual niega.



Y eso no es todo, ya que su pene de casi medio metro también le ha causado varios problemas de salud a Roberto Esquivel Cabrera, incluyendo infecciones urinarias frecuentes, y debe mantenerlo cubierto con vendajes para evitar irritaciones. Tampoco puede dormir boca abajo ya que tiene que poner su miembro viril sobre una almohada para mayor comodidad.



Roberto Esquivel Cabrera asegura que su condición le impide trabajar normalmente, ya que no puede usar uniformes, no puede arrodillarse ni tampoco correr por lo que debe conformarse a vivir con un subsidio alimenticio y económico que le provee mensualmente el Gobierno de México.







Pese a todo esto, Roberto Esquivel Cabrera quiere regresar a los Estados Unidos para –según dijo– “conocer a la mujer adecuada para él” y posiblemente convertirse en una estrella porno pero su sueño se ha visto truncado debido a ciertos encuentros con la ley de dicho país en el pasado.



Roberto Esquivel Cabrera fue condenado en Estados Unidos por varios cargos de indecencia pública que incluyen uno por mostrar sus partes íntimas a dos menores de edad. Pese a que presentó una serie de apelaciones, el mexicano fue expulsado del país en el 2001 pero amenaza con volver. ¿Logrará hacerlo? Solo el tiempo lo dirá.

