Una integrante de la delegación del rey Felipe VI de España jamás pensó que el atuendo que eligió para un encuentro oficial en Arabia Saudita con el rey de dicho país llegaría a convertirse en el centro de una polémica.



María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio de España, es acusada de incumplir con el código de vestimenta de Arabia Saudita al acudir a una reunión con el rey usando un “llamativo vestido minifaldero” y sin cubrir su cabeza con un velo.



En Arabia Saudita, la mayoría de mujeres viste la abaya, una túnica negra que las autoridades también aconsejan ponerse a las extranjeras que acuden al país, aunque son muchas las que no siguen esta recomendación.



Por otra parte, sí se acostumbra que las visitantes se cubran la cabeza con un velo cuando acuden en visita oficial a Riad, capital de Arabia Saudita, recomendación que tampoco siguió la política española.







Representantes de la Secretaría de Estado de Comercio de España señalaron que María Luisa Poncela consideró que el uso de la túnica “se refiere exclusivamente al momento en que las mujeres salen al exterior” y no dentro de un edificio, restándole importancia al hecho.



Por su parte, la embajada de España en Riad indicó que “el protocolo real de Arabia Saudita no exige el uso de la prenda a las delegaciones oficiales” y que el asunto había sido consultado previamente con la parte saudí.



Esta no es la primera vez que políticas extranjeras son criticadas por su vestimenta en Arabia Saudita. En 2015, Michelle Obama no se cubrió la cabeza con un velo durante un encuentro con el rey saudí y recibió muchas críticas por parte de la prensa del país árabe.

​

