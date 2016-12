Actor porno: lo que exigen los castings de las películas para adultos [VIDEO y FOTOS]

Millones de hombres pensaron algunas vez incursionar en la industria porno aunque sea por juego o broma. El tema de entrar en la industria pornográfica puede ser más complicada de lo que uno imagina. ¡Vamos, aunque sea una vez pensante en ser actor porno!



Según los datos, un actor porno puede ganar entre 500 y 1500 dólares por escena. Al año, actor se puede hacer de más de 35 mil dólares. Sí, una tarea muy sacrificada si es que se piensa en tener relaciones con una persona que no conoces y ante cámaras.



¡Bueno, vayamos al grano! Estos son los requisitos que se necesitan para ser actor porno.



1. El tamaño es importante:



La industria del porno requiere que el futuro actor tenga un miembro viril de entre 21 o 22 cm. Sí es que se cumple con este "simple" requisito ya se tiene un pie dentro del mundillo del cine para adultos.



2. Al primer contacto:



Fuera de contar con un miembro de más de 21 cm, el pene debe de erectarse al mínimo roce o estimulación. El postulante también debe de eyacular casi a voluntad.



3. Ordenes:



Luego de pasar las dos primeras pruebas, un hombre se acercará al postulante y le pedirá que se saque el pene y tenga una erección en menos de 30 segundos. El director de pedirá que eyacule en 15 minutos y luego tenga otra erección sin ningún estímulo visual.



4. Cosificacion:



Una vez en escena, el postulante a la plaza de actor porno deberá ser capaz de sostener una erección durante toda la filmación, es decir, durante los consejos del director, maquillaje de la actriz, cambios de posición y un largo etc. Se recuerda que lo más importante es la actriz, ya que el postulante solo se reduce a un pene reemplazable si es que no diera la talla.



5. ¡De nuevo!



Si se logra pasar por estar pruebas, el puesto de actor no está garantizado. Incluso se le pedirá al futuro actor porno que repita las escenas de la manera más rápida posible para poder llegar al final del film.

Bueno, si no se cumple ni con el primer requisito, siempre queda hacer una carrera profesional que al final siempre será lo más recomendable en vez de estar pensando en imposibles.