¡Papá, soy estrella porno! Es una de las frases de millones de padres de familia no desearía escuchar de sus hijos e hijas pero pasa más seguido de lo que uno piensa.



Hace unos meses, el portal norteamericano Vox se le vino la idea de preguntarle a las estrella de la industria pornográfica cómo reaccionaron sus padres al enterarse de su peculiar trabajo.



Muchos de los actores porno vienen de hogares cristianos norteamericanos y esperaban que sus familiares pusieran el grito en el cielo al enterarse sobre su forma de ganarse la vida. "Muchas veces soñaba en cómo sería contarle a mis amigos que soy estrella porno", cuenta una de las entrevistadas del portal Vox.



Farrell Timlake: "No voy a negar que las manos las tenía frías y sudorosas mientras sostenía el teléfono. "Mamá, tengo algunas cosas que decirte. Hago porno, me acaban de arrestar por tener marihuana y mi esposa está embarazada".

Hubo una pausa. "¿Sue está embarazada?" Le llevó otros dos días preguntarme acerca de la pornografía y la marihuana. Tremendo.



Michael Lucas: Le dije a mi madre: "Tú sabes que yo siempre quise hacer algo delante de la cámara, pero Hollywood nunca me llamó pero me las arreglé para entrar en el negocio erótico". Y mi madre dijo: "¿Incluso porno?" Y yo dije: "Sí, yo hago porno" y eso fue todo.



Shy Love: Mi mamá se enteró cuando firmé contrato con Hustler y me pusieron en anuncios en casinos. Yo estaba en un gran cartel. Nunca lo había negado, pero mi madre sabía que algo estaba pasando. Dos días más tarde Hustler me puso en la tapa de la revista. Su punto de vista fue, "Ya fuiste a la universidad, y estás bien educada. No es como si fuera el único camino. Si esto es lo que quieres hacer, quiero saber que estás tranquila con ello".



Stoya: Mis padres dijeron "eres nuestra hija… ¿Estás en drogas? ¿Te están obligando a hacerlo? No. Entonces está bien".