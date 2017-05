‘Reem’ es el primer robot policía [VIDEO y FOTOS]

Dubái es un emirato que se ha caracterizado por contar con lo más avanzado y su policía no podía ser la excepción. Acaban de incorporar a su cuerpo de agentes a ‘Reem’, el primer oficial robot en el mundo entero y cuyo valor está tasado en 270 mil dólares, aproximadamente.



El diseño de ‘Reem’ estuvo a cargo de la empresa española PAL Robotics. Tiene una armadura blanca, mide 1.70 metros y no tiene piernas, se desplaza gracias a las ruedas de su base inferior. Se espera que para el 2030, el 25% de la fuerza policial esté compuesta por robots.



Por lo pronto, ‘Reem’ no podrá perseguir delincuentes para arrestarlos, pues solo atenderá al ciudadano. Sin embargo, sí podrá reportar crímenes, gestionar y cobrar multas gracias a su pantalla interactiva.