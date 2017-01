Reina de belleza mató a su esposo durante sesión de sexo BDSM [VIDEO]

Una ex reina de belleza de Bulgaria, Anita Meyzer, ha sido encarcelada por matar accidentalmente a su marido, Nikolai Dimov, durante una sesión de sexo BDSM, Bondage y Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo.



La ex reina de belleza pasará tres años en la cárcel, después de que fuera hallada culpable de estar involucrado en la muerte de su esposo en 2014. La pareja experimentaba con sexo BDSM, probando algunas maniobras no convencionales en el dormitorio, que terminó desastrosamente.



Anita Meyzer se declaró culpable de la negligencia que tuvo como saldo la muerte de su esposo a los 40 años de edad. Después de que él se encontraba en el papel de sumisión en la sesión de sexo BDSM.



De acuerdo con News.Bg , la reina de belleza fijo lazos de plástico alrededor de los brazos, el cuello y las piernas de su marido como parte de una fantasía sexual que había evocado, como parte de sus sesiones de sexo BDSM. Ella explicó que su esposo quería que lo sujete fuerte, sin embargo cuando intentó de deshacerse de los lazos terminó estrangulado.



Anita Meyzer explicó que su esposo a veces tenía extraños deseos. “Como su esposa, tenía que satisfacerlo”. Ellos grababan sus sesiones de sexo BDSM, sin embargo, esta última no fue hallada en la casa de la pareja.



Para empeorar las cosas, la reina de belleza inicialmente mintió a la policía, diciendo que había salido de compras y cuando regresó, encontró a su marido muerto. Además, intentó sobornar a un policía con 300.000 euros para que no ventilará sus sesiones de sexo BDSM.