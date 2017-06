Reino Unido: Encuentran bacterias fecales en bebidas frías de tres conocidas cafeterías [VIDEO y FOTOS]

Los consumidores de café de Reino Unido no pueden creerlo. Y es que la BBC difundió una investigación sobre la calidad de las bebidas frías de tres populares cafeterías, entre las que se encuentra la famosa Starbucks.

Según el medio británico, el hielo utilizado en las cadenas Starbucks, Caffee Nero y Costa, contenía bacterias fecales. Al momento, la polémica sobre la higiene en los establecimientos tiene en alerta a sus clientes.

Siete de cada diez muestras de hielo utilizadas en las bebidas de Costa Coffe estaban contaminadas con heces humanas. Por su parte, tres de cada diez bebidas de Starbucks y Caffee Nero también contenían los polémicos residuos.

Frente a esta desagradable situación, los portavoces de Starbucks aseguraron que ya tomaron acciones para elaborar una investigación interna sobre el descubrimiento. ‘Todos nuestros empleados en el Reino Unido han recibido un entrenamiento actualizado en nuestros altos estándares de higiene, incluyendo el manejo del hielo’, afirmó la popular empresa.

Por su parte Caffe Nero dijo que sus locales cumplen todos los parámetros de higiene mientras que Costa aseguró que ya tomaron ‘inmediata acción en el manejo de hielos. Estamos muy desilusionados con los hallazgos, más que esos locales tenían las máximas valoraciones de higiene’, consignó Newsweek.

Cabe indicar que las heces llevan comúnmente la bacteria escherichia coli, la misma que puede producir envenenamiento. Sin embargo, el informe de la BBC no especifica que se trata de este tipo de bacteria.

‘Las bacterias son patógenos oportunistas, fuente de enfermedades humanas. No deben estar presentes en ningún nivel, no importa el número significativo encontrado’, aseguró Tony Lewis, portavoz del Instituto de Salud Ambiental Chartered, a The Telegraph.

