Así luce el cuerpo de la joven a la que le crece un segundo esqueleto [VIDEO]

A Jasmin Floyd le comenzó a crecer un segundo esqueleto a los cinco años. A esa edad le diagnosticaron fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), la familia se enteró de la noticia en Wisconsin, Connecticut.



Un dolor de cuello fue el que alertó a la familia. Los padres de Jamin Floyd, John Floyd y RoJeanne Doege, creyeron que sólo había dormido mal. Sin embargo, luego notaron que el cuello de Jasmin estaba rígido y su postura no era usual. El diagnostico llegó cuatro médicos después.



Pero ¿qué es la fibrodisplasia osificante progresiva? Es una enfermedad que hace que los músculos, tendones, ligamentos y otros tejidos se conviertan en huesos conforme pasa el tiempo. El mal tiene registrado 800 casos en el mundo. En palabras simples, a Jasmin Floyd le crece un segundo esqueleto.



"Mi enfermedad es tan difícil de explicar y comprender que debo citar a la Asociación Internacional de FOP", dice Jasmin. "Es una de las condiciones genéticas más raras y más incapacitantes conocidas por la medicina", señala la institución. "Huesos extras se forman en las articulaciones, restringiendo progresivamente los movimientos y formando un segundo esqueleto que encarcela el cuerpo en huesos".



Jasmin fue diagnosticada con esta enfermedad a los cinco años.

El más reciente hueso que le creció se ubica en la mandíbula y eso genera que no pueda abrir la boca más de un centímetro. "También me aqueja un dolor crónico, escoliosis, lesiones óseas en la espalda y una capacidad pulmonar restringida debido al crecimiento extra de hueso que rodea mi caja torácica", relata la joven de 23 años.



Para ayudar a paliar el dolor, la joven creó un blog donde escribe cómo se siente por la enfermedad que la aqueja. "Lo veo como una especie de bendición disfrazada, no como una completa tragedia o desgracia. Mis circunstancias me han llevado a oportunidades increíbles, amistades de por vida, fuerza, esperanza, determinación y felicidad", concluye.



Para cuando cumple 30 años, Jasmin tendrá que usar una silla de ruedas, las personas a las que les aqueja este mal viven hasta los 40 años. La causa de muerte se produce cuando los huesos empiezan a crecer alrededor de los pulmones y el corazón.