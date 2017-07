¡Cuidado! Sexo oral sin protección puede contagiar esta enfermedad venérea [VIDEO]

¡Sobrino(a) mucho cuidado! La gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, es cada vez más difícil de tratar, "incluso a veces imposible", debido a su creciente resistencia a los antibióticos, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



78 millones de personas contraen cada año esa enfermedad, según la OMS.



"La bacteria responsable de la gonorrea es especialmente inteligente. Cada vez que utilizamos un nuevo tipo de antibiótico para tratar la infección, la bacteria evoluciona para resistir a ellos", explica la doctora Teodora Wi en un comunicado de la OMS, destacando la necesidad de desarrollar "nuevos medicamentos".

Basándose en datos de 77 países, la OMS advierte contra una "resistencia extendida a los antibióticos más antiguos, que son además los menos costosos".



"En algunos países, en particular los de ingresos elevados, donde la vigilancia es más eficaz, se detectan casos de infección imposibles de tratar".



De los afectados cada año, 35,2 millones viven en la región Pacífico occidental de la OMS (Australia, islas del Pacífico, China, Japón...), 11,4 en la región de Asia del sureste, 11,4 en África, 11 en las Américas, 4,7 en Europa y 4,5 en el Mediterráneo oriental.

Según la OMS, "la menor utilización de los preservativos, el mayor número de viajes, las débiles tasas de detección de la infección así como un tratamiento inadaptado" contribuyen al aumento de los casos.



La gonorrea es una infección que puede afectar los órganos genitales, el recto y la garganta. Se transmite durante las relaciones sexuales sin protección por vía oral, anal y vaginal.



"Las complicaciones afectan mucho más a las mujeres, que se exponen en particular a un riesgo de enfermedad inflamatoria pelviana, a un embarazo extrauterino, esterilidad así como un riesgo acrecentado de infección del VIH", el virus del sida, destacó la OMS.



Solamente tres nuevos medicamentos están actualmente bajo estudio.



"La puesta a punto de nuevos antibióticos no es muy atractiva para los laboratorios farmacéuticos", deplora la OMS. La razón principal: "Estos tratamientos son administrados únicamente durante periodos cortos".



La OMS se asoció con la Iniciativa Medicamentos contra las Enfermedades Olvidadas, una organización independiente, para tratar de desarrollar nuevos antibióticos.



"A más largo plazo, nos hará falta una vacuna para prevenir la gonorrea", aseguró el doctor Marc Sprenger, director del departamento de Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS.



El organismo insiste en la importancia de la prevención, con "comportamientos sexuales más seguros, en particular el uso correcto y regular del preservativo".