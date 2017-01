Para muchas personas en el mundo dormir es uno de los placeres más grandes de la vida. Ir a casa y tirarse en la cama es uno de los placeres que no tiene los niños refugiados en Siria. La realidad de estos pequeños fue fotografiada y los hechos son más que desgarradores.



La realidad de miles de niños de Medio Oriente es más que terrible. Miles de niños huyeron con sus familia del conflicto que vivían en Siria y solo encontraron desolación, muerte y dormir en condiciones infrahumanas.



El retratista. El fotógrafo Magnus Wennman fue el encargado de mostrar a todo el mundo la realidad de los niños sirios y realmente es más que terrible. La imágenes de Siria son realmente impactante y nos hace ver la condición que la cual vivimos y lo afortunado que somos.



Siria Siria

Una de las fotografiadas en Daraa. La pequeña vio a su hermana morir frente a sus ojos. La niña no puede dormir por las pesadillas y encima tiene una enfermedad sanguínea y su madre no puede mantenerla.



Ahmar tiene 7 años y vive en la calle. Vio morir a su hermano mejor producto de una bomba. Ahora vive con muchos refugiados cerca a la frontera con Hungría.



Otro caso desgarrador es el de Ahmed de 7 años, él vive con su tío desde que asesinaron a su padre. El pequeño camina siempre con su mochila y muchas veces duerme en el pasto. "Es valiente y solo llora algunas veces por la tardes", cuenta Ahmed.



Mira la galería que te hará ver de otra manera el mundo y poder entender que la realidad no es justa para muchas personas. Solo queda esperar que estos niños de Siria algún día pueda vivir como personas y puedan cuidar sus heridas.