Ni Una Menos: Se suicidó una joven que fue obligada a casarse y hacerse tres test de virginidad [VIDEO y FOTOS]

Rajabbi Khurshed, una chica de 18 años de Tajikistán, terminó con su vida luego de ser sometida a una terrible humillación. Su insólita e indignante historia ya es viral en todo el mundo.

La joven fue obligada a contraer matrimonio con un hombre que le exigió hacerse tres exámenes para comprobar su virginidad. Luego del humillante momento, resultado de la violencia contra la mujer en Medio Oriente, decidió cometer suicidio.

El matrimonio arreglado con Zafar Pirovde de 24 años fue un duro golpe para Khurshed. Y es que los novios no se conocieron hasta que finalmente se dieron el sí en el altar frente a todos sus familiares, una práctica tradicional de países de Asia Central.

Rajabbi Khurshed, el día de su boda. Rajabbi Khurshed el día de su boda.

El gobierno de Tajikistán obliga a las mujeres a realizarse un test de virginidad desde el 2015. Esta nueva norma tiene el objetivo, según aseguran, de evitar contagiarse de VIH, Hepatitis y otras enfermedades de transmisión sexual.

Rajabbi no soportó la humillación y se quitó la vida. Rajabbi no soportó la humillación y se quitó la vida.

Frente a esta disposición, Rajabbi se vio obligada a ir a un centro asistencial para demostrar que era virgen, como más tarde pudieron comprobar. Sin embargo, Zafar no le creyó y le exigió hacerse dos exámenes más. No contento con eso, le pidió tener una segunda esposa.

Cuarenta días después su matrimonio, la desesperada y humillada Rajabbi se quitó la vida con una dosis fatal de veneno. “Mi esposa me dio un documento escrito en el cual me permitía tener una segunda esposa, porque no era virgen cuando nos casamos”, dijo Zafar en su defensa ya que ahora es acusado de incitar a su mujer al suicidio.

Rajabbi Khurshed el día de su boda. Rajabbi Khurshed el día de su boda.

Las costumbres en países de Oriente Medio son agresivas, humillantes y hasta mortales para las mujeres. Hace tan solo unos días trascendió una noticia sobre una joven que fue arrestada por incumplir las normas de vestimenta de Arabia Saudita. Y es que se atrevió a posar para su Snapchat con minifalda y enseñando el ombligo, algo que el gobierno saudí no permite y sanciona duramente.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.